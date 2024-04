Стрелба в училище във Финландия, има ранени

С трелец откри огън в училище във Вантаа край финландската столица Хелзинки и рани хора, съобщиха от полицията и добавиха, че е арестуван един заподозрян, предаде АФП.

"При инцидента със стрелбата има ранени хора", се казва в изявление на полицията малко след 10:00 ч. (07:00 ч. по Гринуич).

Three children have been seriously injured after a shooting at a school in Finland.

One person has been arrested.

All are minors, according to the Finnish police.

The school is an elementary school in Vantaa near Helsinki and has around 800 pupils.