Снайперисти: Елитните бойци на фронта, които променят хода на войната

С найперистите често се считат за елитни бойци, които могат да нанасят сериозни загуби на врага и дори да променят хода на военните действия. РБК-Украйна разговаря с някои от тях, които разкриха какви задачи изпълняват снайперистите от "специфични" звена, как се става част от разузнавателна рота и какви качества са необходими за тази професия.

Работата на снайперистите често е романтизирана в литературата и книгите, но самите те я възприемат като една от многото военни специалности — наред с картечарите, щурмоваците и стрелците. За тях няма романтика във войната, а само мръсотия и реалности на бойното поле.

За руските войници снайперистите са една от най-важните цели. Понякога, без да разкрият позициите си, малък брой украински снайперисти могат да унищожат десетки врагове за един ден, докато те се опитват да щурмуват украинските линии.

"Удав" (псевдоним) е командир на специална снайперска група към разузнавателна рота. Неговият брат и колега с военно название "Физрук" е снайперист от първа категория, а и двамата имат над десет години боен опит. Те участват в сражения в селища като Попасна, Мариупол, Золоте и много други.

Тяхното звено е "специфично", заради многообразието на специалностите — както пехотинци, така и специалисти по дронове и други. Всички бойци са универсални, но с ясно определени роли в зависимост от задачата.

Процесът на подготовка на снайперист започва с основно обучение като пехотинец и разузнавач. След това боецът може да избере специалността си — някои виждат себе си като картечари, други като въздушни разузнавачи. Важно е всички да преминат през специализирани курсове, а бойците обикновено идват от други звена или са доброволци, с изключение на рядко мобилизирани цивилни.

Снайперистите често носят поларени маски, които покриват лицето им почти изцяло, оставяйки открити само очите. Те обясняват, че това е заради "определени моменти", които налагат защита. Въпреки че често се смята, че всички снайперисти са преследвани, те твърдят, че това не е напълно вярно. Много от тях предпочитат да не разкриват професията си в цивилния си живот, за да избегнат излишни въпроси и ненужно внимание.

Украинските снайперисти са сред най-ценените мишени за руските войници, защото те действат тихо и ефективно, унищожавайки всеки враг, който попадне в техния прицел. Снайперистът вижда повече от другите на бойното поле, което му дава възможност за по-обективна оценка на ситуацията и стратегическо прикритие на другарите си. Той избира цели, които могат да нанесат най-голяма щета на врага — като картечници или други бойци, които застрашават нашите сили.

"Животът може да свърши по всяко време. Ще те блъсне кола или ще те убие човек. На фронта рискът е по-голям, но това е професията, която избрах умишлено", каза "Удав". Той е баща на четири деца и отбелязва, че въпреки правото на пенсиониране от армията, основната му мотивация да остане на фронта е защитата на семейството му.

After surviving Russian occupation, sniper “Pulia” chose to fight for Ukraine. Spent her savings on gear, trained herself & joined the 124th Bde.



“I went instead of my son so he wouldn’t have to fight,” she says. Now, she stands with her battalion to the end.



📷Andriy Dubchak pic.twitter.com/4fufPtGjRK