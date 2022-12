След пожар близо до Лион: 10 загинали, сред които деца

Д есет души, сред които пет деца между 3 и 15 години, загинаха, след като пожар избухна тази сутрин в жилищна сграда в предградието на Лион - Во ан Велен, съобщават световните агенции и френски медии, като се позоваха на министъра на вътрешните работи Жералд Дарманен.

Той каза, че все още причината за пожара не е известна, но има няколко възможни сценария и тепърва ще се събира информация. Дарманен допълни, че поддържа връзка с президента Еманюел Макрон.

At least 10 people, including five children, were killed when a fire tore through an apartment building near Lyon, France, the local authorities said. It was unclear how the fire started. https://t.co/43sQ5A6uaq