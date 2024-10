След наводненията в Босна и Херцеговина: Десетки загинали и изчезнали (ВИДЕО+СНИМКИ)

С пасителните екипи продължават да издирват хора, които все още са в неизвестност, след като наводнения и свлачища засегнаха тежко части от Босна и Херцеговина. Жертвите на водната стихия са най-малко 16 души, а десетки са ранени, съобщават местните медии. Властите на южния босненски Херцеговачко-неретвенския кантон уточниха, че са открити телата на 13 души, загинали в наводненията на територията на кантона, а не 16, както бе обявено вчера. Те посочиха, че три тела вчера са били регистрирани два пъти, информира Радио Свободна Европа. Още трима загинали има в Централна Босна, съобщи NOVA.

Багери работиха за премахване на скали и отломки в град Ябланица след буря в нощта срещу петък. Огромни количества дъжд паднаха в района около Ябланица и близкия Кониц, причинявайки неочаквани наводнения, нахлули в домовете на хората, докато спят. Придошлите води предизвикаха свлачища, които затвориха пътища, като цели райони бяха отцепени, а села затънаха в кал. Босненските медии съобщават, че камъни от близката кариера са се срутили в село Доня Ябланица, затрупвайки къщи.

