След като колабира на сцена: Почина рапърът Big Pokey

Big Pokey, рапърът пионер от Хюстън, допринесъл за трансформирането на местния хип-хоп, почина на 48-годишна възраст, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на агента му.

Изпълнителят, истинското име на когото е Милтън Пауъл, е починал в неделя, след като в събота колабира на сцената в Тексас. Причината за смъртта му не се посочва.

Rapper Big Pokey dies age 48 after collapsing during performance https://t.co/Kj0VxyERnd — BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2023

"С дълбоко прискърбие споделяме новината за кончината на нашия любим Милтън "Big Pokey" Пауъл", се казва в изявлението.

В него се посочва още, че през следващите дни ще бъде публикувана информация как обществеността може да отдаде почит към рапъра.

Новината за смъртта на Big Pokey дойде малко след като в интернет беше разпространено видео, което показва как изпълнителят на "Who Dat Talking Down" внезапно пада на сцената по време на шоуто си в Бомонт, Тексас.

Rapper Big Pokey dies during live performancehttps://t.co/KkWcaZcwJw pic.twitter.com/PPgvTjeIeY — CS (@deSunShineBand) June 19, 2023

Big Pokey е сред първите членове на влиятелния хип-хоп колектив "Screwed Up Click" от Хюстън. Рапърът е известен и със самостоятелната си кариера, включително с дебютния си албум "The Hardest Pit in the Litter" от 1999 г.

"Град Хюстън и аз отправяме нашите молитви и изказваме съболезнования на семейството и приятелите на легендарния рапър Big Pokey", написа в неделя в Twitter градоначалникът Силвестър Търнър. Търнър изрази и благодарност към рапъра за това, че е допринесъл за катапултирането на местната хип-хоп сцена в национален мащаб.

Houston rapper Big Pokey dies after collapsing on stage. R.I.P. 🙏 pic.twitter.com/S1ZxrYODqE — Daily Loud (@DailyLoud) June 18, 2023

През последните години Big Pokeyи продължаваше да е активен на хип-хоп сцената в Хюстън. Той издаде последния си студиен албум "Sensei" през май 2021 г., както и мини-албум с друг хюстънски рапър - Джей Доуг, през март 2023 г.

Big Pokey си е сътрудничил и с рапърката от Хюстън Меган дъ Стелиън за песента "Southside Royalty Freestyle" от албума ѝ "Traumazine" от 2022 г.

Хюстънският рапър Бън Би, който в миналото е записвал с някои от членовете на "Screwed Up Click", отдаде почит към Big Pokey в Instagram, наричайки своя съвременник "един от най-талантливите артисти в града".