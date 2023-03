След борба с рак на стомаха и пневмония: Почина Никълъс Лойд Уебър, син на Андрю Лойд Уебър

Н икълъс Лойд Уебър, номиниран за „Грами“ композитор, музикален продуцент и най-голям син на Андрю Лойд Уебър, почина в събота в Англия след продължителна борба с рак на стомаха и пневмония. Той беше на 43 години, предаде АП, цитирана от БТА.

„Цялото му семейство е събрано заедно и всички ние сме напълно опечалени“,

се казва в изявлението на 75-годишния Уебър, изпратено по имейл от негов представител. „Благодарим ви за всички мисли в този труден момент“, се казва още в съобщението.

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW