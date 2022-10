Шарл Мишел: Изстрелването на ракета от Северна Корея е неоправдана агресия

Р ъководителят на ЕС Шарл Мишел осъди изстрелването на балистична ракета със среден обсег от Северна Корея над Япония и заяви, че блокът е "солидарен" с Токио и Сеул.

Северна Корея изстреля балистична ракета над Япония

"Решително осъждаме умишления опит на Северна Корея да застраши сигурността в региона, като изстреля балистична ракета над Япония. Неоправдана агресия и грубо нарушение на международното право", написа в Twitter Шарл Мишел.

Strongly condemn North Korea’s deliberate attempt to jeopardize security in the region by firing a ballistic missile over Japan.



An unjustified aggression and blatant violation of international law.



EU stands in solidarity with Japan & South Korea @kishida230 @TheBlueHouseENG