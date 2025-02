Семейства търсят изчезнали деца две години след земетресението в Турция

Ч етиригодишният Емир бил у дома със семейството си, когато две мощни земетресения разтърсиха Южна Турция на 6 февруари 2023 г., отнемайки живота на повече от 53 500 души. Телата на майка му, баща му и 10-годишния му брат били открити в развалините на жилищната им сграда в Антакия, град, разположен близо до сирийската граница. Но от Емир нямало и следа.

Две години по-късно, Емир все още остава в неизвестност. Десетки други семейства също продължават да търсят близките си, като поне 30 от изчезналите са деца. Лелята на Емир, Нурсен Киса, пристигнала на мястото на трагедията в Антакия само час след земетресението и чакала повече от две седмици сред останките, докато операциите по търсене и спасяване продължавали.

„Мислехме, че можем да го намерим, или поне да открием част от облеклото му, някакви останки, някаква следа. Но не открихме нищо. Нито в отломките, нито сред телата,“ сподели тя. Оттогава Нурсен е на мисия да открие изчезналия си племенник. Тя подала иск за изчезнал човек в полицейския участък, само за да получи обаждане от властите три месеца по-късно с информация, че нямат документи, показващи, че Емир е изчезнал. Първоначалното запитване вероятно се е загубило, така че целият процес трябвало да започне отново.

Междувременно Нурсен публикувала снимки на племенника си в социалните мрежи с надеждата някой да го разпознае. Тя посетила десетки сиропиталища в цяла Турция и дори настояла за ексхумация на останките на сестра си, за да се проведат ДНК тестове за сравнение с още неидентифицирани останки. Но всички усилия не дали резултат.

