"С вас сме докрай": Риши Сунак пристигна в Киев с обещание за нова военна помощ

Н овият британски министър-председател Риши Сунак пристигна в Киев, съобщиха световните информационни агенции, цитирайки украинския президент Володимир Зеленски, предаде БТА.

"От първите дни на войната Украйна и Великобритания са най-силни съюзници",

написа Зеленски в Телеграм и публикува видео как посреща Сунак пред президентския дворец в Киев, както и кадри от срещата им.

"На днешната си среща обсъдихме много важни въпроси

- както за нашите страни, така и за глобалната сигурност", написа още украинският президент. Заедно сме по-силни и ще постигнем желаните резултати, увери той.

Великобритания ще предостави на Украйна нова военна помощ за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана на стойност 50 милиона лири

(59, 4 милиона долара), включваща 125 зенитни оръдия, радари и средства за борба с дронове и обучение на военнослужещи, съобщи Сунак.

Тук сме и за да увеличим хуманитарната си помощ, имайки предвид студената и трудна зима, която предстои, добави той, цитиран от Ройтерс.

