Съпругата на шефа на украинското разузнаване Кирило Буданов е била отровена, разследват опит за убийство

С ъпругата на началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов е била отровена. Към настоящия момент Мариана Буданова се намира в болница, разкри пред РБК-Украйна източник от спецслужбите на Киев, цитиран от Агенция "Фокус".

Русия обвини Кирило Буданов в "тероризъм"

Събеседникът на агенцията пояснява, че жената е диагностицирана с увреждане от тежки метали. Такива вещества не се използват по никакъв начин в ежедневието или военните дела. Използването им може да показва възможност за опит за отравяне.

Все още не е известно дали става въпрос за еднократно отравяне или на Мариана са давани вещества за по-дълъг период от време.

Според източници съпругата на Буданов се е оплакала, че се чувства зле, след което са ѝ направени тестове.

В момента се води разследване за евентуален опит за убийство на съпругата на шефа на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната.

