П о време на тестовете през тази седмица лазерът в Мъгуреле, на границата с България, достигна върхова мощност от 10 петавата.

Румънският компонент на европейския проект ELI е съсредоточен в областта на ядрената физика и се изгражда в южния румънски град, в рамките на Института по физика и ядрено инженерство – „Horia Hulubei“ (IFIN-HH).

Инсталирането на системата в сградата на ELI-NP, започнало през септември 2016 г., е в крайната процедура на изпитания с планираната мощност от 10 петавата - най-голямата, постигана досега от хората и около една десета от тази на слънчевата светлина, достигаща нашата планета.

Носителят на Нобелова награда за физика, професор Жерар Муро наскоро подчерта важната роля на системата в Румъния за науката.

ELI-NP е най-големият изследователски проект в света за лазери и е част от паневропейска инициатива. Общата стойност на лазерите в Мъгуреле е 356,2 млн. евро. Проектът е съфинансиран с 311 млн. евро от европейските фондове.

Това ще бъде най-модерното в света изследователско съоръжение фокусирано върху изучаването на фотоядрената физика и нейните приложения, включващо два лазера с много висока интензивност и два по-слаби импулсни лазера. Двата мощни лазера могат да достигат интензивност от 1023 вата на квадратен сантиметър и да генерират електрически полета от 1015 волта на метър.

Тази уникална експериментална комбинация ще даде възможност на ELI-NP да се заеме с широк кръг от научни проблеми в областта на фундаменталната физика, ядрената физика и астрофизиката, както и приложни изследвания в областта на материалите, радиацията и т. н.

ELI-NP generated its first photons ! Thales laser installation has just started and the customer has witnessed the first lasing effects! pic.twitter.com/6ePp11fSk2