Родители подложили дъщеря си на нечовешки глад, за да я запазят завинаги малко момиче

Р одители подложили дъщеря си на строга диета, за да я накарат да остане завинаги малко момиче.

Жестоката история е от Австралия.

През ноември съдебно жури призна родителите, и двамата на 47 г. и от заможно предградие на Пърт, за виновни в това, че са участвали в поведение, което е причинило страдание на детето им, като не са осигурили адекватно хранене, съобщи Австралийската радиотелевизионна корпорация (ABC.net).

През 2021 г. момичето е тежало малко над 27 килограма на 16-годишна възраст, твърдят прокурорите, съобщава ABC.net. Тя е станала толкова изтощена, че се е наложило да бъде хоспитализирана и да бъде хранена през тръба, според WA Today.

Властите не разкриват самоличността на родителите, тъй като дъщеря им, която сега е на 20 години, е била непълнолетна, когато са извършени престъпленията.

Australian Parents Found Guilty of Starving Ballerina Daughter to Keep Her a Little Girl Forever Learn Fate https://t.co/6DuKFuCQ2G