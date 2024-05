Рекордно високи температури през април регистрираха в Южна Корея

Ю жна Корея е преживяла най-горещия април от 1973 г. Средните дневни температури са били с над 2,5 градуса по-високи от тези през предходните години, предаде АФП.

„Най-високата средна температура в страната за април е 14,9°C през 2024 г.“, обяви Корейската метеорологична агенция.

Това е най-високата температура, регистрирана през април, откакто през 1973 г. е създадена националната мрежа за наблюдение на времето.

