"Работих като ескорт и Свети Валентин беше един от най-натоварените ми дни в годината"

З а стотици хиляди хора най-романтичният ден в годината е и най-самотният. А за жриците на нощта тази самота се превръща в златна възможност.

Елизабет Джи, високо платен ескорт с над две десетилетия в индустрията сподели, че Свети Валентин винаги е бил един от най-заетите й дни, а женени мъже са се редили на опашка пред вратата й.

Ето какво имаше да каже тя за деня на любовта:

След като прекарах две десетилетия като ескорт, знам, че тези, които следват по моите стъпки могат да очакват тълпи от самотни мъже, които чукат на вратата им на 14 февруари.

Не се шокирам лесно, но от време на време клиентите ми ме изненадваха, а на Свети Валентин тези изненади бяха още по-чести.

Помня един случай – тъкмо излизах от банята си и заварих клиент, облечен от главата до петите в червен дантелен комплект дамско бельо: чорапи, жартиери, прашки и пристегнат корсет. Още по-изненадващо беше, че този човек беше викарий. Един палав викарий!

Но това не беше рядкост.

