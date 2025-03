Посещението на американска делегация в Гренландия: Агресия или сътрудничество?

П ремиерът на Гренландия Муте Егеде призова за международна намеса след съобщението, че съветникът по националната сигурност на Доналд Тръмп и съпругата на премиерът на САЩ ще посетят арктическия остров. Егеде обвини Вашингтон в "чужда намеса", пише The Guardian, Politico и SkyNews.

Майк Уолц и Уша Ванс трябва да пристигнат в Гренландия тази седмица като част от делегация, която включва и министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. Валц и Райт планират да посетят космическата база Питуфик, американска военна инсталация в Гренландия. Делегацията ще присъства и на национално състезание с кучешки впрягове и ще обиколи исторически места.

Повишени мерки за сигурност преди посещението

В отговор на посещението датските власти засилиха мерките за сигурност в Гренландия. Говорител на датската полиция заяви, че са разположени допълнителен персонал и кучета за наблюдение, описвайки тези мерки като стандартна процедура за посещения от високопоставени лица, но не уточни точния брой на служителите.

Според новинарски доклади десетки офицери са били докарани със самолет за случая.

Политическият смут в Гренландия и реакцията на Егеде

The White House announced today that Second Lady Usha Vance will travel to Greenland this Thursday. . pic.twitter.com/Vt6ng4GzVM

Гренландия е в процес на политическа промяна след последните избори преди по-малко от месец, които доведоха до смяна на властта. Демократите замениха партията на Егеде, Inuit Ataqatigiit (IA), като най-голямата партия в парламента на Гренландия, Inatsisartut.

Преговорите за коалиция продължават.

Егеде реагира остро на съобщението на Белия дом, критикувайки съюзниците на Гренландия за липсата на гласна подкрепа. Той предупреди, че ако международната общност запази мълчание, ситуацията ще ескалира и "американската агресия ще се увеличи".

Притесненията на премиера Егеде

Егеде изрази дълбока загриженост относно посещението на американската делегация, описвайки го като агресивен ход. В интервю за местния вестник Sermitsiaq той заяви"

"Сега сме на ниво, при което това по никакъв начин не може да се характеризира като безобидно посещение от съпругата на политик. Какво прави съветникът по националната сигурност в Гренландия? Единствената цел е да демонстрират власт над нас и посланието е ясно."

Освен това той подчерта, че дипломатическите усилия за справяне със ситуацията са се провалили. Егеде също обяви във Facebook, че няма да се провеждат срещи с правителството на Гренландия, докато новата администрация не бъде напълно сформирана.

🇺🇸🇬🇱🇪🇺 U.S. Vice President Vance:



“Denmark isn’t doing its job and isn’t a good ally. If that means we need to assert more territorial interest over Greenland, President Trump will do it. Europe yelling at us doesn’t concern him.”



pic.twitter.com/X4ttQWA0vK