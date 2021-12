Почина звездата от Il Divo Карлос Марин

О перната звезда Карлос Марин от групата Il Divo е починал в болница, след като животоподдържащите му системи са били изключени след неуспешна битка с COVID-19. 53-годишният изпълнител беше поставен в медикаментозна кома в болница в Манчестър.

Колегите му от Il Divo говориха за „красивата душа“ на Марин, казвайки, че

„никога няма да има друг глас или дух като тези на Карлос“.

Звезда от Il Divo е в медикаментозна кома

Испанският баритон, който е бил ваксиниран, се разболява от коварния вирус на 7 декември и по-късно е поставен в изкуствена кома. Той е бил приет в интензивното отделение на болницата и е бил интубиран.

От Il Divo потвърдиха кончината на колегата си в социалната мрежа Twitter: „С натежали от скръб сърца ви съобщаваме, че нашият приятел и колега Карлос Марин почина. Ще липсва много на приятелите, семейството и феновете му.

В продължение на 17 години ние четиримата сме заедно в това невероятно приключение, наречено Il Divo и нашият скъп приятел ще ни липсва. Надяваме се и се молим красивата му душа да почива в мир. С любов: Дейвид, Себастиен и Урс“.

