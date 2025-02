Почина звезда, носителка на "Грами", изпяла суперхитове

Р обърта Флак, носителката на "Грами", певица и пианистка чийто интимен вокален и музикален стил я направи една от най-добрите звукозаписни изпълнители от 70-те години на миналия век и влиятелна звезда дълго след това, почина в понеделник. Тя беше на 88 години, предаде АП.

Флак е починала у дома си, заобиколена от семейството ѝ, съобщи публицистката Илейн Шок в комюнике. Флак обяви през 2022 г., че има Амиотрофична латерална склероза, и вече не може да пее.

Тя се превръща в звезда буквално за една нощ, след като Клинт Истууд използва песента ѝ "Първият път, когато видях лицето ти" (The First Time I Ever Saw Your Face) като саундтрак за една от по-запомнящите се любовни сцени в киното, във филма му от 1971 г. "Изсвири "Мисти" за мен" (Play Misty for Me). Приглушената, подобна на химн балада, с грациозното сопрано на Флак, оглави поп чарта на "Билборд" през 1972 г. и получи "Грами" за запис на годината.

През 1973 г. Флак с "Убивайки ме нежно с неговата песен" (Killing Me Softly With His Song), става първият изпълнител, който печели награди "Грами" за най-добър запис в две последователни години.

Тя е класически обучена пианистка, открита в края на 60-те години на миналия век от джаз музиканта Лес Маккан, който по-късно пише че "гласът ѝ се докосва, заслушва, хваща в капан и предизвиква всяка емоция, която някога съм познавал".

Другите хитове на Флак от 70-те години включват "Чувство, като че правя любов" (Feel Like Makin' Love) и два дуета с нейния близък приятел и бивш съученик Дони Хатауей, "Къде е любовта" (Where Is the Love) и "Колкото повече се приближавам към теб" (The Closer I Get to You) - партньорство, завършило с трагедия. През 1979 г. тя и Хатауей работят по албум, когато той претърпява срив по време на запис и по-късно същата нощ пада през балкона на хотелската си стая в Манхатън.

Тя никога не се съвзема напълно. И въпреки че има хитове през 80-те и 90-те години, те не са така значителни, като първите ѝ песни.

Флак печели пет награди "Грами", номинирана е осем пъти и получава още една почетна награда "Грами" през 2020 г.

През 2022 г. Бионсе поставя Флак, Арета Франклин и Даяна Рос в специален пантеон от героини, в номинирания за Грами "Queens Remix".

