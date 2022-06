Почина турската кинолегенда Джунейт Аркън

И звестният турски актьор Джунейт Аркън почина на 85-годишна възраст в болница в Истанбул, съобщиха турските медии.

Актьорът, участвал в много незабравими филми на турското кино, се е почувствал зле снощи и е бил откаран в частна болница, където по-късно издъхнал.

Rest in peace big guy #cuneytarkin pic.twitter.com/YL3soMTzaN

Според съобщение на болничното заведение Аркън е получил сърдечен удар в дома си и въпреки усилията на лекарите животът му не е могло да бъде спасен.

Джунейт Аркън е артистичният псевдоним на актьора Фахреттин Джуреклибатър. Кариерата си в киното той започва през 1963 г. Участвал е в множество филми и е носител на редица награди.

Most famous Turkish actor all times, Cuneyt Arkin, passed away. RIP pic.twitter.com/IohXUtCeHT