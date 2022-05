Почина оперната певица Тереса Берганса

И спанската оперна певица Тереса Берганса почина на 89-годишна възраст, съобщи Кралската академия за изящни изкуства "Сан Фернандо" на страницата си в Twitter.

"В Академията скърбим за загубата на нашата колежка Тереса Берганса", се посочва в съобщението, публикувано в социалната мрежа. Причината за смъртта на известното мецосопрано не се уточнява.

Берганса е родена през 1933 г. в испанската столица. Певицата прави дебюта си през 1955 г. на концерт в Мадрид. По време на кариерата си Тереса Берганса многократно се е изявявала на прочути оперни сцени по света с роли в опери на Моцарт, Росини и Бизе.

През 1992 г. тя участва в церемониите по откриването на Световното изложение в Севиля и на Олимпийските игри в Барселона. Оперната певица се е снимала в няколко филма.

Тереса Берганса е първата жена, избрана за член на Кралската академия за изящни изкуства "Сан Фернандо".

We are sad to hear the news that the legendary mezzo-soprano Teresa Berganza has passed away. Join us in celebrating her life and talent by listening to this dedicated playlist.

🎧 → https://t.co/eP2iCrRLZC pic.twitter.com/t8x2YroAca