Почина майката на Notorious B.I.G.

В олета Уолъс, майка на покойния рапър Notorious B.I.G. и отговаряща за неговото наследство, почина на 21 февруари, петък, на 78-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Кончината й е настъпила в дома й в Страудсбърг, щата Пенсилвания, след като е била настанена в хоспис.

Наследниците на Notorious B.I.G. не отговориха на запитване, изпратено от Асошиейтед прес.

