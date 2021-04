Почина легендарният меме феномен Хуан Хоя Борха

И спанският комик Хуан Хоя Борха, станал известен като "кикотещия се испанец", почина на 65 години в болница в родния си град Севиля, съобщава БТА.

"Беше много блед, направиха му няколко изследвания и след тях сърцето му спря. Не беше коронавирус, той вече беше ваксиниран", коментира близкият му приятел Франсиско Белтран.

Хоя беше прочут с кикота си, използван в множество мемета в интернет.

В родината си комикът участва в телевизионни предавания от 2000 г. Но се прочу по света, след като клип от негова телевизионна изява през 2014 г. бе разпространен в интернет.

Във видеото той разказва как, докато работел като помощник готвач, накиснал тигани за паеля в морето, но през нощта вълна ги отнесла и на сутринта открил само един от тях.

Комикът и водещият се заливат от смях. Видеото е гледано милиони пъти и впоследствие преработено и приложено в мемета в различни страни със съвсем друг контекст, често осмиващи политици, спортисти или бизнесмени.

The ‘Spanish Laughing Guy’ Juan Joya Borja, who became a worldwide meme after a 2014 TV appearance of him laughing, dies aged 65.



He was a comedian and actor, who was given the nickname El Risitas, meaning giggles, after becoming viral on the internet pic.twitter.com/6PhSE0HiBr