Почина легендарният индийски танцьор Бирджу Махарадж

Л егендарният изпълнител на класически индийски танци Бирджу Махарадж почина на 83-годишна възраст, предаде ДПА.

Вероятната причина за смъртта му е инфаркт, съобщиха от семейството му. Махарадж е страдал и от бъбречно заболяване.

Той е сред най-известните изпълнители на класическия индийски танц катак, който често може да се види в боливудските филми.

Received the sad news of the demise of Kathak maestro Shri Birju Maharaj.

My condolences to his family, friends and fans.

His contribution to the field of Indian classical dance is unparalleled and he will be remembered for it. pic.twitter.com/Em7S3RFre6