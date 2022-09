Почина Валерий Поляков, поставил рекорд за най-дълъг полет в космоса

К осмонавтът Валерий Поляков, поставил рекорд за най-дълъг полет в космоса, почина на 80 години, съобщи ТАСС, позовавайки се на Роскосмос.

"Държавната корпорация "Роскосмос" с прискърбие съобщава за кончината на Валерий Поляков, Герой на Съветския съюз, Герой на Русия, пилот-космонавт на СССР, носител на световния рекорд за най-дълъг полет в космоса (437 дни)", се посочва в изявлението, направено от руската космическа агенция.



The cosmonaut had claimed the 280 million kilometers he had racked up in his 437 consecutive days in space “is enough to reach Mars and come back.”https://t.co/i77NhD7lOF