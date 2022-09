Почина голямата гръцка актриса Ирини Папа

Н а 96-годишна възраст почина световноизвестната гръцка театрална и киноактриса Ирини Папа, съобщиха гръцките медии. Тя е участвала в над 80 филма от цял свят и се е снимала с актьори като Марлон Брандо, Ив Монтан, Ричард Бъртън, Грегъри Пек и др.

През 1962 г. Папа започва сътрудничеството си с прочутия гръцко-кипърски режисьор Михалис Какоянис. През същата година участва в екранизацията му на „Електра“ от Еврипид, която печели 24 награди и почетни отличия на фестивала в Кан. През 1964 г. изпълнява ролята на Вдовицата в хита на Какоянис „Зорба Гъркът“ с участието на Антъни Куин.

Тя се снима и в холивудската суперпродукция „Оръдията на Навароне“, излязла през 1961 г.

През 1969 г. участва в „Z“ на Костас Гаврас, който печели „Оскар“ за най-добър чуждоезиков филм.

