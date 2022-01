Почина носителят на "Еми"Луи Андерсън

А мериканският актьор Луи Андерсън, носител на три награди Еми, комик и водещ, е починал 21 януари след битка с рака, съобщи Ройтерс.

Андерсън бе на 68 години.

Звездата от комедийната поредица "Баскетс" е починал в Лас Вегас, където е постъпил в болница по-рано през седмицата за лечение на дифузен В-едроклетъчен лимфом.

Louie Anderson, an Emmy winner whose career spanned from stand-up and game show host to starring roles in TV and film, died Friday in Las Vegas from complications related to cancer, his publicist confirms to CNN. He was 68. https://t.co/T5I3eGkcGF