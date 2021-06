Почина главата на вероятно най-голямото семейство

М ъж на 76 години, за когото се смята, че е глава на най-голямото семейство в света, почина в Индия, съобщава Би Би Си.

Циона Чана, ръководител на религиозна секта, практикуваща многоженство, си е отишъл в неделя, оставяйки след себе си поне 38 съпруги, 89 деца и 36 внуци. Новината беше потвърдена от главния министър на индийския щат Мизорам, който изказа своите съболезнования.

Мъж живее с три жени и търси още, иска 50 деца

Чана е страдал от диабет и хипертония. В неделя вечерта той е откаран по спешност в болница, където при пристигането му е обявен за мъртъв.

Трудно е да се каже със сигурност дали Чана наистина е бил глава на най-голямото семейство в света, тъй като има и други, които претендират за титлата. Също така е трудно да се изчисли точният размер на семейството му.

В Кения узакониха многоженството

Проучване твърди, че е имал 39 съпруги, 94 деца, 33 внуци и едно правнуче или 181 души.

Различни местни новинарски репортажи посочват, че държи „световния рекорд” за голямо семейство, но не е ясно какъв е точно този рекорд.

Викингските нападения – заради жени

Чана и семейството му са своеобразна местна сензация, привличаща туристи в селото им в североизточната част на Индия.

#RIP | Ziona Chana of #Mizoram, who headed the world’s largest family with 39 wives and 94 children, has passed away. #RIPzionachana @prasmaz_tnie @gsvasu_TNIE @khogensingh1 https://t.co/iBbzzy76eJ