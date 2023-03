Почина Гари Росингтън, основател на „Линърд скинърд“

Н а 71 години почина Гари Росингтън, последният жив основател на рок групата „Линърд скинърд“, предадоха световните осведомителни агенции.

R.I.P Garry Rossington. I was lucky enough to see Lynyrd Skynard at Knebworth in 76. Gary Rossington,Alan Collins and Steve Gains the most formidable trio of guitarists I have ever seen. A day I will never forget. pic.twitter.com/lwY0zyoFMQ