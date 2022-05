Почина писателят Борис Пахор

П исателят и интелектуалец Борис Пахор почина на 108-годишна възраст, предадоха информационните агенции.

Той беше сред най-изявените представители на словенското малцинство в Италия. Пахор е починал в родния си град Триест.

Slovene author Boris Pahor, who suffered the oppression of Fascist Italy and the horror of Nazi camps in a life dedicated to the defence of minorities, has died at the age of 108, local media reported https://t.co/YU5ej8Eyq1 pic.twitter.com/CIPPqiw2vv