Почина бившият португалски президент Жоржи Сампайо

Б ившият португалски президент социалист Жоржи Сампайо, заемал и ръководни постове в ООН, почина днес в Лисабон на 81-годишна възраст, предаде Франс прес.

"Жоржи Сампайо ни напусна днес, оставяйки ни двойно наследство - на свобода, но и на равенство", каза президент на страната, консерваторът Марселу Ребелу де Соуза. "Прекланяме пред паметта на човек, който винаги е бил за пример", каза премиерът Антониу Коща, изтъквайки и "етичната праволинейност" на бившия държавен глава.

Portugal's former president Jorge Sampaio dies aged 81.



He had served as Portugal's president for two terms between 1996 and 2006 and had previously been mayor of the Portuguese capital.https://t.co/1acxGTWhLC — euronews (@euronews) September 10, 2021

"Социалистическото правителство реши да обяви от утре тридневен национален траур", каза премиерът.

Генерален секретар на Социалистическата партия, кмет на Лисабон, а след това държавен глава между 1996 и 2006 г., Жоржи Сампайо имаше проблеми със сърцето и от края на август беше в болница.

Saddened by the loss of a most inspiring friend, who devoted his life to public service, President Jorge Sampaio of #Portugal. This remarkable leader will be remembered by the many #Syrian students he helped to achieve their academic dreams. My deepest condolences to his family. pic.twitter.com/UhdDqNfXYI — Sultan Barakat (@BARAKAT_Sultan) September 10, 2021

Роден в Лисабон на 18 септември 1939 г. в буржоазно семейство, той влиза в политиката, когато следва в юридическия факултет и става един от водачите на университетските стачки през 1962 г. срещу диктатурата на Антониу Салазар (1932-1968). Като адвокат защитава няколко политически затворници.

През 1978 г., четири години след Революцията на карамфилите, сложила край на диктатурата, Сампайо влиза в Социалистическата партия, основана от Мариу Соариш, предшественика му на президентския пост (1986-1996 г.). След като дълги години е депутат, през 1989 г. става генерален секретар на партията и същата година печели изборите за кмет на Лисабон с подкрепата на комунистите.

Победен на парламентарните избори през 1991 г., взема реванш, печелейки президентските избори през 1996 г. на първия тур срещу своя десен съперник Анибал Каваку Силва, който по-късно го наследява като президент (2006-2016 г.).