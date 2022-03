Почина актьорът Акира Такарада

Я понският актьор Акира Такарада, играл в първия филм "Годзила" от 1954 г. и много от следващите от серията, почина в Токио на 87 години, съобщи АФП.

В началото на месеца Такарада присъства на премиерата на последния си филм.

We are saddened to hear of the passing of Akira Takarada.

May his memory continue to inspire the lives of many Godzilla fans. pic.twitter.com/wzBxq8Usi1