Плаващ нощен клуб в Белград потъна по време на новогодишен купон

П опулярен плаващ нощен клуб в Белград е потънал снощи по време на новогодишно тържество, съобщиха сръбски медии, цитирани от БТА.

Според информация на сайта Телеграф е пострадала млада жена, чийто крак е ранен. Гостите са били своевременно евакуирани и няма жертви.

Freestyler nightclub in Belgrade sank on New Year's Eve. pic.twitter.com/9ERmo4LMkI