Пасторът на Тръмп се намеси за войната в Украйна

"Войната в Украйна е по-голяма от демократите или републиканците, левите или десните. Независимо дали не харесвате президента Тръмп или президента Зеленски, тук умират истински хора. 20 000 деца са отвлечени и откраднати в Русия. 300 жени са били наскоро изнасилени, както съобщават религиозни водачи на различни религии. 700 религиозни сгради са унищожени умишлено, защото те често са единственият източник на надежда, предлагана на украинския народ. Невинни цивилни, застреляни в тила с ръце, вързани на гърба".

Това написа в X пастор Марк Бърнс, обявен от списание "Тайм" за "топпастора на Доналд Тръмп".

Тръмп даде "психологически краен срок" на Путин

"Ние в Америка знаем колко фалшиви новини постоянно лъжат за нашия велик президент Тръмп. Е, такива има и тук, за да повлияят на общественото мнение. Когато виждам снимки на мъртви тела на деца и стари хора или чувам разкази от първа ръка за свещеници, чиито ръце са вързани на гърба, накарани да паднат на колене и застреляни в тила, или много млади войници, които са взели оръжие, биват избивани от атакуващи дронове, но благодарят на президента Тръмп и молят за още муниции, за да защитят домовете си, младите си съпруги и деца, не ме интересува дали харесвате президента Зеленски или не искате да давате повече пари на Украйна. Тези войници на предната линия не искат пари. Те искат 1000 танка, 300 F-35, противовъздушни оръжия, за да свалят дроновете, които все още обстрелват цивилни сгради и убиват хора", заяви Бърнс.

Тръмп заяви, че е „вбесен“ и „много ядосан“ на Путин

"Не забравяйте, че президентът Тръмп беше този, който изпрати "Джавелини" вместо възглавници", посочи Бърнс и добави, че "Тръмп е най-големият приятел на Украйна. Той ще сложи край на тази война".

Пасторът подчерта, че никой не му е плащал, за да посети Украйна и написа, че неговата лоялност е "първо към Господ Исус Христос и второ към моята нация и президент Доналд Дж. Тръмп."

