Свят

Париж гори: Протестиращи хвърлят бомбички, полицията използва сълзотворен газ

Остри сблъсъци избухнаха днес по обед на Площада на Републиката в Париж, откъдето в 14 ч. местно време (15 ч. българско) бе предвидено да потегли голямо шествие от няколко хиляди "гневни протестиращи" срещу високите разходи за живот

17 октомври 2026, 15:04
Париж гори: Протестиращи хвърлят бомбички, полицията използва сълзотворен газ
Париж   
Източник: ЕПА/БГНЕС

О стри сблъсъци избухнаха днес по обед на Площада на Републиката в Париж, откъдето в 14 ч. местно време (15 ч. българско) бе предвидено да потегли голямо шествие от няколко хиляди "гневни протестиращи" срещу високите разходи за живот, предаде Франс прес.

Полицията няколко пъти използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, някои от които бяха с маски и облечени в черни облекло, а други хвърляха бомбички.  

Протестите във Франция започнаха миналия месец в гимназиите в бедните парижки северни предградия, където недоволството от липса на преподаватели и лошото състояние на учебните съоръжения бързо прерасна в национално движение срещу неравенството, малките публични разходи и спадащото качество на живот.

В централната част на Париж се наблюдава засилено полицейско присъствие, особено около забележителности като булевард "Шанз Елизе" и Триумфалната арка, които бяха изключени от маршрутите на двете разрешени демонстрации. 

Стотици други протести с десетки хиляди участници са планирани във Франция. 

Демонстранти със светлоотразителни жилетки блокираха улиците – спомен за бунтовете, от предишния мандат на президента Еманюел Макрон – докато в Марсилия бяха запалени кофи за боклук.

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Източник: БТА/Валерия Динкова    
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