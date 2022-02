Откриха мъртва американската актриса Линдзи Пърлман

А мериканската актриса Линдзи Пърлман, която беше обявена за изчезнала, е открита мъртва в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като цитира полицията.

Тя е известна с участието си в редица телевизионни сериали, сред които „Централна болница“, „Американска съпруга“ и други.

43-годишната Пърлман e видяна за последен път миналата неделя.

След обявяваното ѝ за изчезнала, разследващите призоваха обществеността да помогне със сведения за издирването ѝ.

Тялото на актрисата е открито в петък сутринта в жилищен квартал на Холивуд, съобщиха от полицейското управление на Лос Анджелис. Органите на реда пристигнали на място след подаден сигнал. По-късно е установено, че това е Линдзи Пърлман.

