От сватба до трагедия: Гост взриви дома на младоженци

Т рагедия разтърси сватбено тържество в Илинойс, когато младоженците губят всичко мигове след като си кажат "Да" пред най-близките си хора.

Един от тях обаче е имал далеч по-злонамерени мисли.

Гост на сватбата, който мистериозно изчезнал по средата на празненството, се промъкнал до дома на младоженците в Илинойс и го взривил, като загинал в процеса, съобщи полицията.

Том Дейвис и Елени Вретос били в разгара на сватбената си церемония, когато на 19 февруари домът им в Цицерон, Илинойс, е изпепелен от експлозия, предават ABC 7 Chicago, NBC 5 Chicago и The Chicago Tribune.

По-късно сред развалините бил открит изчезналият гост, съобщил говорител на град Цицерон. Властите идентифицирали загиналия като 31-годишния Антъни Авила-Пуебла. Разследващите установили, че той умишлено е предизвикал експлозията, съобщават още ABC 7 Chicago, NBC 5 Chicago и Chicago Sun-Times.

В деня на трагедията гостът Авила-Пуебла е заснет от камери за видеонаблюдение, докато паркира автомобила си близо до резиденцията на двойката и внася вътре близо 19-литрова туба, заяви говорител на град Цицерон, цитиран от NBC Chicago и ABC Chicago. Малко след това той излязъл с вече празната туба и се върнал към колата си.

Впоследствие записите показали, че мъжът се връщал в къщата още два пъти, всеки път носейки нови туби. Разследването разкрило, че те съдържали запалима течност.

