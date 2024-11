Южна Корея осъди мъж, умишлено напълнял, за да избегне военна служба

Ю жнокореец, който умишлено напълня, за да избегне военната си служба, получи условна присъда, след като обеща да изпълни задълженията си към армията.

Мъжът, чиято самоличност не беше разкрита, получи условна присъда за две години от съд в Сеул за нарушаване на Закона за военната служба. Той беше изключен от армията през юни миналата година, след като напълня до 102 кг, с индекс на телесна маса, класифициран като затлъстяване.

Това се случи шест години след като премина физическа преглед и беше оценен като годен за служба.

Съдът установи, че мъжът умишлено е консумирал висококалорични храни, удвоявал порциите си и пиел големи количества вода преди измерванията, за да увеличи теглото си и да избегне служба. Приятел на мъжа, който го насърчил да следва този режим, получи присъда от шест месеца затвор, условно за една година, за съучастие в престъплението.

South Korean man found guilty of avoiding military service by binge eating until he was too fat to serve. Follow: @AFpost pic.twitter.com/KIRVV4PNET

В Южна Корея, след Корейската война, почти всички мъже, които са годни за служба, са задължени да преминат през най-малко 18 месеца служба в армията до 28-годишна възраст. Тази практика е била източник на спорове, като много мъже са се опитвали да я избегнат, чрез различни методи, включително симулиране на психични заболявания, самонараняване и татуиране на цялото тяло.

🇰🇷 A South Korean man has been convicted of evading compulsory military service by eating so much he became too obese to fight



Read more here 👇https://t.co/TpJPNx7a1Y pic.twitter.com/7hx403HkRG