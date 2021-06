Освободиха жената, която уби мъжа си - насилник

В алери Бако, която уби мъжа си след изстъпления от негова страна, шокирали Франция, бе призната за виновна и пусната на свобода. За престъплението тя получи условна присъда от 4 години, една от които беше опростена за времето, прекарано в ареста, съобщава Си Ен Ен.

По-рано Бако колабира в съда, след като прокурорите поискаха да бъде осъдена, но и освободена.

Тя сама призна, че е убила съпруга си през март 2016 г. със собствения си пистолет, след като е била жестоко малтретирана от него от 12-годишна възраст.

Убийството, което шокира и раздели Франция

Насилието и сексуалните изстъпления започнали още, когато Даниел Полет ѝ бил доведен баща. По-късно той станал неин съпруг.

В продължение на години мъжът я насилвал и принуждавал да се проституира. Тя взела решение да го убие, когато заплашил да направи същото с четиринадесетгодишната им дъщеря.

Повече от 700 000 души подписаха петиция, призоваваща за нейното освобождаване.

След освобождаването си Валери Бако заяви: „Не чувствам облекчение… напълно съм разбита физически и психически” и добави, че просто иска да се върне при четирите си деца.

Нейните адвокати заявиха, че тя трябва не просто да бъде освободена, но и да бъдат снети обвиненията срещу нея.

„За мен е огромна победа, че тази жена се връща при децата си довечера”, коментира адвокат Натали Томазини.

Домашното насилие – пандемия в пандемията

Защитата също настоява „синдромът на насилваната жена” да бъде приет във Франция като основание за легитимна самозащита, както е в Канада.

Прокурорът Ерик Джалет пък заяви, че е било важно Бако да бъде осъдена, но освободена.

