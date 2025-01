Освен Америка, Тръмп иска да направи душовете и тоалетните "велики"

В еднъж президентът Доналд Тръмп изрази загриженост за това как ниският дебит на душа се отразява на „перфектната“ му коса. Сега, след като се върна в Белия дом, той отново взе на прицел някои високоефективни домакински предмети - и това може да означава по-високи сметки за вода и електричество в домовете на американците.

Една от няколкото десетки заповеди на Тръмп от първия му работен ден обещава да „разгърне американската енергия“, включително обещание за облекчаване на стандартите за ефективност на домакинските уреди и приспособления.

Стандартите имат за цел съдомиялните машини, душовете, хладилниците, пералните машини, тоалетните и други подобни да използват по-малко енергия и вода. Уредите с по-висока ефективност може да са по-скъпи, но спестяват вода и електроенергия.

Ето какво каза Тръмп и какво означава това.

Какво се казва в изпълнителната заповед на Тръмп?

Тръмп обеща, че потребителите няма да бъдат принуждавани да купуват или използват уреди с ограничена консумация на енергия - това е отражение на действията, които той предприе по време на първия си мандат.

Заповедта му ще „гарантира свободата на американския народ да избира между различни стоки и уреди, включително, но не само, крушки, съдомиялни машини, перални машини, газови печки, бойлери, тоалетни и душ глави“.

За президента това е лична тема. Тръмп отдавна се притеснява от водния поток от душ-главите, като по време на първия си престой в Белия дом заяви, че не се мокри достатъчно под душа и че косата му трябва да бъде „перфектна“. Тръмп и преди е твърдял некоректно, че хората не получават никаква вода от душовете си и трябва да пускат водата в тоалетните си по 10 или 15 пъти.

Тръмп следва примера на хумориста Дейв Бари, който през 1997 г. се оплаква, че му се налага „да се спотайва в банята в продължение на, както изглежда, няколко президентски администрации, като промива, проверява, чака, промива, проверява“.

Какви стандарти вече съществуват?

В продължение на повече от три десетилетия федералното законодателство в областта на енергетиката определя стандарти за уредите, според които новите глави за душ не трябва да изхвърлят повече от 2,5 галона вода в минута (9,5 литра). Администрацията на Барак Обама актуализира ограниченията и ги приложи към водата, която излиза от цялата душ глава, дори от тези с няколко дюзи.

По време на първата администрация на Тръмп президентът смекчи това, за да позволи всяка дюза на душ главата да пръска до 2,5 галона.

Администрацията на Байдън отмени действието на Тръмп през 2021 г.

Други уреди и устройства, изложени на риск при Тръмп, са съдомиялни машини, перални машини и други, чиято ефективност беше повишена чрез правила при предишната администрация и други.

Тези стандарти имат за цел да намалят потреблението на вода и да спестят на американците пари чрез по-ниски сметки за енергия, казват експертите.

Какво може да промени Тръмп?

Оплакванията на президента имат за цел да оправдаят оттеглянето на дългогодишните стандарти за пестене при уреди и да увеличат дебита на водата.

Политическият анализатор на Climate Analytics Томас Хули заяви, че „промишлеността и частният сектор виждат в това (енергийната ефективност) добавяне на повече ограничения за тях. Те са склонни да пренебрегват ползите от мерките“.

Но специфичният закон за стандартите за уредите включва клауза за забрана на връщането назад, казват експертите, според която нито един нов стандарт не може да бъде по-слаб от съществуващия. Това означава, че всички промени трябва да заобикалят съществуващите разпоредби.

„Това, което президентът Тръмп се опита да направи по време на първата си администрация, беше да намери начини за създаване на вратички, които да позволят на пазара да се появят продукти, които изразходват много енергия или вода“, казва Андрю деЛаски, изпълнителен директор на Appliance Standards Awareness Project.

Той отбеляза, че „доколкото ни е известно, нито един производител не се е възползвал от тези вратички“, и добави, че „да се видят тоалетни и душове в списъка с президентските приоритети е поразително“.

Защо това е важно и какви са последиците от промяната на политиките?

Тези стандарти имат значение не само за сметките за електроенергия на потребителите или за възможността им да се насладят на добър душ.

„Мегаватът, който не използваме, е най-евтиният и най-чистият мегават“, заяви във вторник Марги Алт, директор на Кампанията за действие в областта на климата.

Това са мерки за опазване на околната среда, които според експертите по климата са евтин начин Съединените щати да постигнат целите за намаляване на парниковите си емисии.

Председателят на Съвета за защита на природните ресурси Маниш Бапна нарече енергийната ефективност „най-ефективният антидот срещу инфлацията на цените на енергията“.

