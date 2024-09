М лад скален орел нападна малко дете в Норвегия, като го наранява с нокти толкова силно, че се е наложило да му бъдат направени шевове, като според орнитолог това вероятно е четвъртото подобно нападение на птицата над хора през последната седмица.

Необичайната агресия на птицата се проявила в продължение на пет дни в обширна планинска област в Южна Норвегия.

Обикновено скалният орел - често срещан в Норвегия и втората по големина хищна птица в скандинавската страна - яде по-малки животни, както и лисици и овце.

Малкото дете и другите жертви на птицата се нуждаели от шевове и лекарства за дълбоките си прорези.

Ловецът Пер Каре Винтердал, който е убил орела, заяви пред обществената телевизия NRK, че птицата е видяла в момиченцето „плячка“.

Той каза, че майката и съседът успели да спасят момиченцето, но орелът "продължил да се връща", въпреки че "съседът го прогонил с пръчка".

В понеделник Алв Отар Фолкестад, експерт по орлите в BirdLife Norge, заяви пред Associated Press, че „скалният орел вероятно е имал поведенческо разстройство“, което е предизвикало нападенията.

A golden eagle is believed to be responsible for attacks on four people across a vast mountainous area of southern Norway over the last week, including an assault on a toddler Saturday that required the child to get stitches. https://t.co/cT7ltYIMYK pic.twitter.com/SE8VTpoyDw