Б ританска оперна певица е била помолена да смени "твърде провокативното" си проевропейско облекло преди своя концерт в "Royal Albert Hall“ в Лондон в събота вечерта.

Сопрано Анна Паталонг носила жълта рокля с колан в цветовете на знамето на Европейския съюз и колие от златни звезди.

След случая Паталонг публикува снимка в Инстаграм от нейното официално облекло.

Целта на певицата явно е била да покаже, че е против Брекзит. По-рано в събота Паталонг е участвала в марша в Лондон, където над милион протестиращи настояха за втори рефередум.

Вечерта нейният съпруг публикува пост в Туитър, в който казва, че съпругата му е била помолена да смени облеклото си, тъй като цветовете били "твърде провокативни“.

"Правилна постъпка е чувствителността на хората да бъде предпазена от такова открито и предизвикателно опасно явление“, написа иронично Бенедикт Нелсън. След което публикува видео на съпругата си, която изпълнява химна на ЕС "Одата на радостта".

So proud of my wonderful wonderful wife who, faced with a sea of Union Jack wavers at the Albert Hall, reconfigured Rule Britannia to the tune of Ode to Joy. She’s my hero. #PeopleVoteMarch #Brexit pic.twitter.com/7FBCboQGy2