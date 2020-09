Нов взрив в Ливан, ранени и разрушения

Е ксплозия разтърси село Ейн Кана в Южен Ливан и в небето се издигнаха стълбове тъмен дим от избухналия пожар, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По информация на силите за сигурност са ранени няколко души.

Ейн Кана е близо до пристанищния град Сидон. Представител на „Хизбула” потвърди, че е имало експлозия, но не даде повече подробности, а членове на групировката направиха кордон около района на взрива.

An arms cache belonging to the #Iran-backed Lebanese group #Hezbollah blew up in southern Lebanon because of a technical error, a security source said. Hezbollah imposed a security cordon around the area of the blast in the village of Ain Qana



pic.twitter.com/GZ6JvYzV19