Нов силен трус във Филипините, рухна хотел

Н ов силен трус разтърси Филипините, американският Геоложки институт определи магнитуда като 6,8. Според филипинския Институт по сеизмология и вулканология силата на труса е била 6,5.

Това е трето земетресение в района от 16 октомври насам. ​Сеизмолози от Филипините казват, че днешното земетресение може да бъде считано за вторичен трус на това от вторник, което беше с магнитуд 6,6.

Властите обявиха, че жертвите от труса на 29-и октомври вече са осем.

Cellphone video shows the badly damaged exterior of a hotel in the southern Philippines after another strong earthquake struck the region. https://t.co/eotP0jlChI pic.twitter.com/XbeHUIFyUz