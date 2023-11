Необичайно студено време и снежни бури връхлетяха Китай (СНИМКИ/ВИДЕО)

С евероизточен Китай бе обхванат днес от необичайно студено време и снежни бури, които доведоха до отменяне на полети и затваряне на училищата в няколко града, предаде Ройтерс.

Към 10:30 ч. (04:30 ч. българско време) на международното летище "Тайпин" в Харбин - столицата на най-северната китайска провинция Хейлунцзян, имаше 405 анулирани полета, сочат данни на мобилното приложение "Флайт мастър". По-рано през деня местните власти заявиха, че летището работи в нормален режим. Заради ниските температури повечето детски градини и училища в Харбин бяха затворени.

[img maxh left]50643185[/img]

Много полети бяха отменени и в провинциите Цзилин, Ляонин и Вътрешна Монголия.

Местен вестник публикува на сайта си кадри, на които се виждат множество пътници, блокирани на гара в затрупаната от сняг столица на Цзилин Чанчун, понеже влошената метеорологична обстановка наложи да бъде спряно движението на влаковете по някои линии.

Китайската метеорологична служба предупреди, че през следващите дни ще има драстично понижаване на температурите, а в няколко града се очакват и снежни бури.

Снощи в провинция Хейлунцзян бе обявено най-високото ниво на тревога, като тази вечер на места снежната покривка може да достигне дебелина между 20 и 40 см.

Heavy #snow brought suspensions of primary schools, middle schools and kindergartens, as well as off-campus educational institutions in six districts in the main urban area of Harbin, NE China's Heilongjiang Province, on Monday. pic.twitter.com/P5LU0Icfo9