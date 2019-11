Нападение с нож в Холандия

Х оландската полиция съобщи за множество ранени при нападение с нож на главната търговска улица в Хага, предава Ройтерс.

Полицията е заявила, че спешните служби са на мястото на инцидента.

Според информация в BBC инцидентът е станал в магазин, а полицията издирва извършителя - мъж на възраст между 45 и 50 години.

Холандските власти описват извършителя с дума, която често се използва за хора от северноафрикански произход. Според полицията, той носел шал и сив анцуг.

Състоянието на пострадалите и мотивът за нападението засега не са ясни.

Several people stabbed on busy shopping street in the Netherlands https://t.co/F44rig5mmr — The Independent (@Independent) 29 ноември 2019 г.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice — CNW (@ConflictsW) 29 ноември 2019 г.

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 29 ноември 2019 г.

Инцидентът идва, след като по-рано днес мъж предприе атака с нож срещу случайни минувачи на моста Лондон бридж.

Затвориха Лондонския мост заради стрелба, жертви

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram