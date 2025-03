П етима души са ранени при нападение с нож близо до централния площад Дам в Амстердам, съобщи полицията, предаде ВВС.

Сред пострадалите са двама американци, поляк, белгийка и холандка. Най-младият от тях е на 19 години, а най-възрастният – на 73 г., уточняват от полицията.

European leaders are constantly being reminded of their failures and they do very little to nothing to fix the problem. They do this by choice. They choose to put European citizens lives at risk.



Five stabbed in Amsterdam in "random attack"pic.twitter.com/aoeb779enm