Нападател с кола се вряза в хора в Тел Авив

Н ай-малко 13 души бяха ранени при "предполагаема умишлена атака с автомобил" в Раанана, предградие на Тел Авив, съобщи днес в изявление израелската полиция, цитирана от Франс прес.

Заподозреният за нападението - палестинец от Хеброн, в окупирания Западен бряг, е бил арестуван, посочва източникът.

Според полицията и службите за спешна помощ той е откраднал автомобил, след което е блъснал минувачи в предградието на Тел Авив, ранявайки 13 души, като сред пострадалите има една жена в критично състояние.

Hamas claimed responsibility for the combined ramming and stabbing attacks in Ra'anana on Monday afternoon, which left over a dozen people wounded and one person dead.#Hamas | #TerrorAttack | #Raanana https://t.co/ARYOvNlvw8