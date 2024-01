Мощен трус разлюля Япония, обявена е тревога за цунами (ВИДЕО)

Я понската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами по западните крайбрежни райони на префектурите Ишикава, Ниигата и Тояма, след като мощно земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси Централна Япония.

Епицентърът е в района Ното, префектура Ишикава.

Цунами с височина до 5 метра се движи към Ното в префектура Ишикава, предаде АФП.

Вълни с височина над 1 метър удариха крайбрежието на град Ваджима в префектура Ишикава.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc