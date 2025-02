Мистериозен случай в Линкълншир: Котки се прибират с обръснати участъци от козината

С транни случаи, при които котки в провинциалното село Пинчбек, Източна Англия, се връщат у дома с обръснати участъци от козината си, разследва местната полиция. Властите призовават всеки, който е засегнат или има информация, да се свърже с тях.

В публикация във Facebook полицията на Южна Холандия съобщи, че макар котките да не изглеждат физически наранени, инцидентите вероятно са причинили дискомфорт и безпокойство както на животните, така и на техните собственици. Според органите на реда обръснатите участъци изглежда са резултат от използване на "някаква форма на машинки за подстригване".

Въпреки че все още не е ясен мотивът зад тези действия, полицията на Линкълншир уточнява пред Sky News, че към момента не са постъпвали официални жалби. Въпреки това случаите са били съобщени на местните служители чрез "устна информация".

Свързани случаи и реакция на властите

