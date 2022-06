Мис Бразилия 2018 почина след операция на сливиците

Е дна от последните победителки в бразилски конкурс за красота, 27-годишната Глейси Кореа, е починала от усложнения след операция на сливиците, съобщава порталът G1.

"Бившата мис Бразилия - Глейси Кореа е починала от спиране на сърдечната дейност и липса на кислород в мозъка, причинена от кръвоизлив", се казва в доклад на изданието, което се позовава на съдебномедицински документи.

