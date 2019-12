Кола помете ученици в Англия едно дете е загинало

Е дно дете е загинало и поне пет са ранени, след като кола блъсна група деца в Североизточен Лондон, пише Ройтерс.

Колата блъснала група хора в предградието Дебдън, в непосредствена близост до гимназия.

Едно момче е загинало, не е ясно какво е състоянието на петимата ранени.

Полицията каза, че шофьорът е избягал. Започна разследване на убийство, като властите обявиха, че издирват автомобил Форд Ка със сребрист цвят.

Boy, 12, dead in hit-and-run crash outside secondary school#Essex Police and paramedics dashed to a road near Debden Park High School in #Loughton, Essex, after reports of a severe car crash involving a Ford KA which "mounted the pavement"

https://t.co/tmjmIcGR7z